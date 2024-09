Il leader della classifica generale Eros Piras si aggiudica la quinta tappa della Sardina Cup a Villasalto. Dominio assoluto dell’atleta della Donori Bike, che nemmeno 24 ore prima aveva vinto la gara a circuito su strada a Monserrato “Corri per la Vita”.

Nella gara di mountain bike, point to point, di 45 chilometri con 1300 metri di dislivello positivo, Piras ha tagliato il traguardo in solitaria con 56 secondi di vantaggio su Marco Serpi dell’Arkitano. Terzo posto, staccato di oltre 4 minuti dal vincitore, Mirko Pani della Fabiu Aru Academy. Quarto Marco Concas della Linas Bike davanti al triatleta Manuel Cossu della Monreal Bike e Alessandro Salis della Fancello Cicli Terranova. A seguire Alessio Fois dell’Arkitano, Nicola Gessa della Pulsar, Petr Dobry dei I due Leoni di Sant’Antioco, Nicholas Garau della Sc Cagliari, Maurizio Olla della Karel Sport e Enrico Onidi dell’Arkitano. Sfortunatissimo il detentore della Sardinia Cup Luca Dessì della Karel Sport che ha forato dopo quindici chilometri quando occupava la quarta posizione a poca distanza dai primi.

«Piras e Pani sono partiti fortissimi», dice Maurizio Olla, «facendo il vuoto nella prima salita. Io con Dessì e Serpi li abbiamo ripresi e poi staccati nella lunga discesa. Come è iniziata la seconda salita, i due ci hanno nuovamente superato, passando al doppio della velocità. Sono rimasto con Dessì e Serpi per qualche chilometro, poi ho perso terreno. Ho visto il mio compagno Dessì fermo per la foratura. Poco dopo ho forato pure io. Sono riuscito a riparare la ruota e ripartire. Sono contento del risultato considerato che non sono nel miglior stato di forma. Complimenti a Piras che ha dimostrato di essere di un’altra categoria. Serpi ha tenuto bene mentre Pani ha perso qualche minuto».

