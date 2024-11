La Sardegna brilla alla Fieracavalli di Verona nelle finali del circuito allevatoriale Masaf, esprimendo il campione assoluto nella combinata degli anglo arabi con Fly Magic e monopolizzando con i puledri isolani i podi delle diverse prove, con due terzi posti nelle prove riservate al sella italiano.

Dei 428 puledri partecipanti 178 si sono qualificati in almeno una delle tre prove, e di questi 47 erano allevati nell’Isola, che si è presentata alla finale di Verona con 89 esemplari esprimendo alla fine il campione nazionale anglo arabo della combinata Fly Magic. Il puledro di tre anni “erede” di Rubacuori Baio e Ispanica Baia, allevato da Gavino Piu di Bonorva, è risultato il migliore in Italia grazie al terzo posto nella morfologia femmine AA, al primo nell’obbedienza e al primo nel salto in libertà.

Primo posto nella morfologia maschi per gli anglo arabi e terzo nella prova di obbedienza, invece, per Fuego Callente, figlio di Austin e Tecnica AA e allevato da Sebastiano Dessì di Santu Lussurgiu: il puledro è stato presentato dal figlio, Marco Dessì.

Tra gli anglo arabi, sempre per i 3 anni, nella prova di morfologia spicca anche il primato di Florida Bella, figlia di Quinoto Bois Margot e Piccola Pepita AA e allevata da Antonio Raimondo Galleri di Villanova Monteleone. Dunque, nella prova morfologia per le femmine di sella italiano il successo di Farfalla de Morimenta da Babalu de Ligny e Vaniglia de Morimenta, allevata da Piero Casula.

Le altre medaglie. Nella morfologia maschi sella italiano guadagna la terza posizione Falco Nero, da Contendro e Odimpia, allevato da Franca Maria Dedola. Allevata da Maria Franca Buesca, l’anglo-araba Fantastica Meteora da Ksar-Sitte e Quinta Meteora AA ottiene due secondi posti sia in obbedienza AA che in morfologia femmine AA.

Nel salto in libertà, oltre la vittoria di Fly Magic, si segnalano gli altri due gradini del podio occupati da Fiore da Ksar-Sitte e Piraula AA, allevata da Massimiliano Boni, e da Fiona Bella, da Vasnupied de Jonkiere AA e Ideosella AA, allevata da Nanni Fressura.

Infine, nella morfologia maschi anglo arabi di 3 anni, alle spalle di Fuego Calliente la Sardegna conquista il secondo e il terzo posto rispettivamente con Faber Gray, da Top Secret d'Osseau ed È Bella, allevato da Antonella Salaris, e Fort Worth, figlio di Vasnupied de Jonkiere AA e Mirthilla, allevato da Pietro Pala.

