Buona prova per Alberto Sanna, wild card nelle qualificazioni del Superchallenger Atp 175 di Cagliari. Il 18enne portacolori del circolo ospitante, all'esordio in un torneo internazionale di questa levatura, ha perso 6-2, 6-3 contro l'esperto Salvo Caruso.

Dopo un avvio probabilmente condizionato dall'emozione (0-5), Sanna ha iniziato a trovare il ritmo giusto, lottando nella parte finale del primo set e cedendo il secondo parziale con un solo break, subito nel sesto gioco. Per un posto nel tabellone principale del Sardegna Open, domani il siciliano affronterà Gianluca Mager, che è riuscito a battere Luca Castagnola con non poche difficoltà (6-4, 4-6, 6-4). Per Mager il Centrale del Tc Cagliari è un campo speciale, visto che qui (nel 2021 contro la Corea del Sud) ha giocato e vinto il suo unico singolare disputato in Coppa Davis. In quella Nazionale c'era anche Stefano Travaglia (un singolare giocato e vinto), che si è complicato un match che pareva filare sui binari a lui più congeniali. Vinto il primo set 6-0, il marchigiano ha perso cinque giochi di fila contro il giovane Federico Bondioli, recuperando 5-5 e portando il secondo set al tiebreak, vinto 7-3.

Buona la cornice di pubblico, che ha apprezzato la prima giornata di gare, con la presenza di tanti giovanissimi a caccia di autografi.

Domani, dalle 10, entrano in gara anche le le altre due teste di serie del tabellone di qualificazione. Sarà l’austriaco Alexander Erler (al kazako Aleksandr Nedovyesov) a sfidare Alessandro Giannessi, mentre il canadese Steven Diez, ex alfiere della Torres Tennis, giocherà contro il colombiano Nicolas Barrientos (6-2, 6-1 sull'austriaco Lucas Miedler. Sempre domani, ma dalle 11, inizieranno anche i primi match del main draw: si parte col derby tricolore Andrea Vavassori-Giulio Zeppieri.

© Riproduzione riservata