Sale la tensione in vista dei verdetti dei campionati regionali di basket. Nel weekend sono tante le sfide decisive.

Serie B femminile. Superato lo spareggio di Roma, la Iannas Virtus Cagliari è ora attesa dalla semifinale del concentramento nazionale. La gara di andata vedrà le ragazze allenate da Fabrizio Staico esordire in trasferta, sul parquet della Buenergy Group Trieste, domani alle 20.30. Il ritorno, invece, è previsto a Cagliari, il prossimo 4 giugno. Le ragazze cagliaritane arrivano all’appuntamento imbattute.

Serie C femminile. Il verdetto definitivo potrebbe arrivare dal secondo torneo femminile regionale. Domenica, dalle 17.30, a Quartu, gara 2 di finale playoff tra Ferrini e New Basket Ploaghe. La serie vede avanti le ploaghesi, che in gara 1 si sono imposte per 72-48. In caso di vittoria in gara 2, la New Basket vincerebbe il campionato.

Serie D. Ufficiale il nome della prima finalista playoff, Elmas (vittoriosa nella serie contro il San Salvatore Selargius), domani notte dovrebbe conoscersi anche la seconda. Davanti Sennori e Carbonia, in una serie combattuta nel quale il fattore campo ha fatto la differenza. A Sennori, palla a due alle 18.30, è attesa una grande presenza di pubblico. Nei playout, l’Azzurra Oristano, dopo la vittoria in gara 1 contro Assemini, cercherà la definitiva salvezza, in trasferta, proprio sul parquet asseminese, martedì alle 20.45.

Promozione. Al sud prosegue il programma dei recuperi. Ecco il quadro: Beta – Carloforte, martedì alle 20; Carloforte – Sinis, domani alle 19; Sulcis Spes Sant’Antioco – Jolly Dolianova, sabato ore 19; Serramanna – Spirito Sportivo, domenica ore 19; Poetto – Su Planu, domenica ore 20.30. Al nord le partite di ritorno dei quarti di finale: 80&Co. Basket – Gabetti Masters, domenica ore 19.30; Aurea Sassari – Demones Ozieri, domenica ore 19; Dinamo 2000 – CMB Porto Torres, domenica ore 20; Santa Croce – Nuoro, domenica ore 20.

