Come accaduto ieri nel singolare maschile, anche nella finale femminile del terzo dei sei tornei Itf Combined in corso sui campi del Forte Village a Santa Margherita di Pula, è sfumato il successo tricolore. La francese Sara Cakarevic, numero otto del seeding, ha battuto 6-2, 7-6(8) in finale la ventunenne wild card perugina, Matilde Paoletti.

Intanto sono cominciate le qualificazioni del quarto dei sei Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Tra i sette sardi in gara, è arrivato al turno decisivo solo Niccolò Dessì del Tc Cagliari, che ha superato 6-4, 6-3 Leonardo Taddia e ora dovrà misurarsi col belga Gilles Bailly, vincitore di un torneo su questi campi l'anno scorso.

Edoardo Pilia del Tc Cagliari è stato sconfitto 6-3, 6-2 dal cileno Benjamin Torrealba, il torresino Matteo Mura si è arreso 6-2, 6-4 dal tedesco Diego Dedura-Palomero mentre Mattia Secci del Quattro Mori Tennis Team è stato superato 6-3, 6-2 dal finlandese Vesa Ahti. Eliminati anche Paolo Emilio Cossu, battuto 6-1, 6-2 da Alberto Bronzetti e i portacolori del Tc 70 Oristano, Riccardo Carboni (6-1, 6-0 da Noah Perfetti), Edoardo Carcangiu (6-0, 6-0 dall’uruguaiano Federico Aguilar Cardozo).

