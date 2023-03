Marco Piras resterà alla guida del Sant’Elena (Eccellenza). Il presidente della società quartese, Luca Meloni, ha annunciato di aver rifiutato le dimissioni del tecnico convincendolo poi a proseguire l'avventura.

Piras si era dimesso dopo la sconfitta casalinga contro la Nuorese a Villa San Pietro. «Non ha nessuna responsabilità sugli ultimi risultati negativi», dice Meloni. «Ad eccezione dell’incontro con la Nuorese, nelle precedenti sette gare la squadra ha giocato bene. Purtroppo si è raccolto poco e niente. La ruota sembra non voler girare. Resto sempre fiducioso fortemente convinto del valore tecnico della squadra. Paghiamo anche le tante assenze e le squalifiche. Raramente abbiamo avuto l’organico completo. Per non parlare del fattore campo. Ormai la nostra situazione è risaputa. Ci sta creando un forte danno».

Domenica prossima i quartesi riposeranno. «Il turno di riposo servirà per ricaricare le pile in vista della volata finale», chiude Meloni.

Il Sant’Elena al momento è appaiato in terzultima posizione col Monastir. Nelle prossime cinque gare serviranno punti importanti per cercare di mantenere la categoria.

