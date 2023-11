Domenica in Eccellenza si gioca, alle 15, la decima giornata. In programma Barisardo-Villasimius, Bosa-Taloro Gavoi (a Bonorva), Carbonia-Ilvamaddalena, Iglesias-Ossese, Li Punti-San Teodoro, Sant’Elena-Ferrini (a Capoterra campo Su Suergiu), Tharros-Calangianus e Tempio-Ghilarza.

In Promozione si completa il quadro della settima giornata. Per il girone A in scena, alle 15, Arbus-Guspini e Tortolì-Castiadas e, alle 16, Verde Isola-Arborea.

Nel girone B, si gioca domani (sabato), alle 15, Nuorese-Alghero.

In Prima categoria, anticipate a sabato, alle 15, Quartu 2000-Asseminese, e, alle 15.30, Cardedu-Jerzu.

