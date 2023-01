Ultima giornata del girone di andata del torneo di serie D che va in scena sotto il segno delle partite rinviate. Su sei gare, infatti, ben 3 non si sono giocate a causa del maltempo.

Le gare disputate. Tra le squadre scese regolarmente sul parquet, spicca sicuramente la Masters Sassari che supera una delle due capolista, La Casa del Sorriso Su Planu, per 85-66. La compagine sassarese guida con continuità il punteggio dal secondo quarto (il primo si era chiuso sul 19 pari), concluso sul 41-35. Nella terza frazione la Masters fa un nuovo tentativo di allungo, ma il divario rimane sotto la doppia cifra (60-52 al 30'). Ultimi 10' di marca sassarese che chiudono con il massimo punteggio sul risultato finale. Miglior realizzatore dell'incontro è Fiori, del Masters, con 21 punti.

Colpo esterno, invece, del San Salvatore Selargius, vittorioso sul campo della Dinamo 2000 per 61-68. Sfida in equilibrio fino all'intervallo, con il selargini leggermente avanti all'intervallo (33-35 al 20'). Nella ripresa il quintetto allenato da Fabrizio Asunis prende un po' più margine, senza tuttavia mai arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Miglio realizzatore della gara è Puggioni, della Dinamo 2000, con 18 punti. L'ultima sfida giocata nel weekend è quella che ha visto prevalere la Visionottica Carbonia contro il Genneruxi per 86-69. “Miners” sempre in vantaggio, in particolare nel quarto quarto, quando è arrivato l'allungo decisivo. Ai cagliaritani il capocannoniere della gara, Mandas con 20 punti.

Rinvii. Ben tre, come detto. Il primo è tra Coral Alghero e San Sperate, con i padroni di casa alla ricerca della vittoria che manca da tanto tempo, mentre gli ospiti di due punti per scalare la classifica. La capolista Innovyou, invece attendeva la visita dell'Assemini; infine, il Carloforte attendeva la visita della Dinamo Academy Alghero, ma il maltempo ha bloccato la trasferta algherese.

