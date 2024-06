Grande successo a San Vito per lo stage regionale di Karate “dell’amicizia” che si è svolto domenica 23 giugno nella palestra comunale.

Nel paese del Sarrabus sono infatti arrivati i dojo da diverse parti della Sardegna tra cui Arbatax e Capoterra. Tra i tanti il docente nazionale e responsabile per la Sardegna Giancarlo Melis (7° Dan), Gino Emanuele Melis (docente nazionale e presidente regionale 6° Dan) e i maestri Gianni Muntoni (6° Dan) e Fabio Caboni (5° Dan), ex arbitro internazionale e campione italiano nella specialità Kata.

Ad organizzare l’evento la Csks Sarrabus del maestro Gian Paolo Marrocu e Tonino Piseddu col patrocinio del Comune di San Vito.

«È stata una bellissima giornata di sport e di arricchimento sia per gli atleti, bambini e adulti, sia per noi maestri – ha sottolineato il presidente regionale Wkaeda Gino Emanuele Melis - Lo sport è salute, vuol dire sudare, impegnarsi ma anche socializzare e ridere. È importante che gli allievi allenino e si confrontino con atleti appartenenti ad altri dojo, questo è fondamentale per crescere sia come karateka che come persone. Come presidente regionale sono molto contento per il numero e la qualità degli atleti e maestri che hanno partecipato all’evento. Il prossimo obiettivo sarà organizzare a San Vito una competizione che richiami atleti da tutta l’Isola».

