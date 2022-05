Come già la regular season, anche i playoff del torneo di serie D di basket prosegue combattuto e sotto il segno dell’equilibrio.

Playoff. Chiusi i quarti di finale e, di conseguenza, ufficiali i nomi delle 4 formazioni approdate in semifinale. Sennori e Carbonia avevano già chiuso il discorso in gara 2 (rispettivamente contro Genneruxi e San Sperate), mentre a San Salvatore Selargius ed Elmas è servita gara 3 per chiudere il discorso contro Coral Alghero e Astro. Ora gli accoppiamenti prevedono Sennori-Carbonia e San Salvatore-Elmas.

La capolista. I selargini hanno sfruttato la “bella” in casa, vincendo per 64-41. Padroni di casa che tentano un primo allungo già all’intervallo (29-23) anche se il break decisivo arriva nel terzo (50-36). Miglior realizzatore della gara è Musso, con 19 punti, mentre nel San Salvatore, Spano chiude con 15 punti.

Salta il fattore campo. Elmas, invece, vince la serie contro Astro nel quale è sempre saltato il fattore campo. Anche nella “bella” di Sestu, terminata 43-52 per il quintetto masese. Le due formazioni si alternano nel punteggio nel corso dei primi 20’ (8-12 al 10’ e 24-19 al 20’). Strappo decisivo di Elmas nel terzo segmento di gara (31-42 al 30’) e gestione nell’ultima frazione, grazie anche ai 23 punti di Serra.

Playout. Domenica partirà il secondo turno playout. Di fronte la perdente del primo turno, Azzurra Oristano, e l’ultima in classifica della regular season, Assemini. Il quintetto allenato da Massimo Poli, infatti, perde la serie (2-0) contro Oristano Basket, a sua volta salvo. Gara 2 chiusa 68-85, con i ragazzi guidati da Roberto Sar che prendono in mano le redini dell’incontro sin dal 20’ (29-49). Nell’Azzurra da segnalare i 25 punti di Sanna.

