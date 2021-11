Pronto alla partenza per la trasferta il Cus Cagliari che, per il quinto turno del campionato di Serie A2 Femminile, farà visita alla Pallacanestro Vigarano. Sconfitto in casa dall’Umbertide nell’ultimo turno il quintetto universitario si avvicina alla sfida con serenità: “Non neghiamo il rammarico per la sconfitta di sabato scorso – spiega la playmaker Giulia Cecili – siamo però consapevoli del nostro percorso: ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo di aggiungere un mattoncino nella costruzione dell’identità di squadra, e così è stato anche contro l’Umbertide”.

Le avversarie. La sfida di Vigarano si preannuncia complicata: la squadra ferrarese vanta infatti un organico di buon livello per la categoria. A spiccare è il nome dell’ex Giulia Sorrentino (a Sa Duchessa nella stagione 2017/18), seconda miglior marcatrice del torneo con 20.3 punti di media, ma il tecnico Borghi può contare anche sui punti della guardia croata Karmen Cicic (vista a Selargius) e sulla fisicità di un’altra ex sarda come Silvia Sarni.

La regista suona la carica. Giunta al Cus pochi mesi dopo un grave infortunio, Cecili sta pian piano completando il suo ambientamento nella realtà cagliaritana: “Ogni volta che si arriva in una squadra nuova è necessario un po’ di tempo per entrare al meglio nei meccanismi tattici – afferma – in questo contesto, in cui il gruppo è già formato da anni, forse è ancora più impegnativo. In ogni caso sono ottimista: qui si lavora sodo e tutti sono molto disponibili nei miei confronti”. Palla a due sabato 6 novembre alle 20 al PalaVigarano di Vigarano Mainarda (FE). Arbitreranno i signori Giorgio Silvestri e Giacomo Fabbri di Roma.

Qui Techfind San Salvatore. La squadra di Fioretto si prepara ad affrontare la terza trasferta stagionale sul campo della neopromossa Blue Lizard Capri. In Campania le giallonere cercheranno di riscattare la battuta d’arresto accusata due settimane fa sul parquet della P.F. Firenze: “La settimana in più dedicata esclusivamente all’allenamento ci ha fatto bene – afferma la guardia giallonera Francesca Rosellini – abbiamo potuto recuperare alcune acciaccate e sistemare ciò che non è andato per il verso giusto a Firenze. Abbiamo inoltre studiato molto attentamente le caratteristiche del prossimo avversario, perché il nostro obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria”.

Il cammino delle avversarie. Una vittoria e tre sconfitte: questo, fin qui, il bilancio della Blue Lizard, che a dispetto dello status di neopromossa, può contare su un roster particolarmente esperto. Tra le giocatrici a disposizione del tecnico Paolo Falbo ci sono infatti la pivot Dubravka Dacic, scudettata a Taranto nel 2012. In virtù dell’accordo tra la Blue Lizard e Napoli Basket, formazione di Serie A Maschile, la sfida si disputerà nella prestigiosa cornice del PalaBarbuto.

Palla a due sabato 6 novembre alle 18. Arbitreranno i signori Marco Palazzo e Marco Guarino di Campobasso.

