Stanno facendo una gran festa San Paolo Sassari, Palau e Florinas: tutte ripescate in Prima Categoria. La San Paolo Sassari ha già cominciato da oltre una settimana la preparazione, agli ordini del tecnico Piergianni Pala, un veterano della società."Il nostro ripescaggio è meritato - spiega -. Ora spetterà a noi meritare la categoria, che non abbiamo mai calcato. Punteremo come sempre sui giovani. Con inalterato entusiasmo". Concetto condiviso dal vice presidente Mariano Brianda."Linea verde come sempre - dice -. La prima squadra deve essere lo sbocco dei tanti ragazzi tesserati nelle nostre giovanili". Anche sulla sponda Palau, passati gloriosi anche in Promozione, tanta soddisfazione."Ritorniamo in una categoria che ci compete - esclama il direttore generale Massimo Urgeghe -. Si riparte dal tecnico Sabino Mariano. Ieri ripresi gli allenamenti". Il capitano Alberto Pisciottu è pronto alla nuova sfida."Una bella notizia che ha scosso positivamente l'ambiente sportivo - afferma -. Disputeremo un torneo all'altezza". Il Florinas invece per la prima volta nella sua storia è in Prima Categoria. La squadra, agli ordini del nuovo tecnico Marco Mura, sta sudando da giorni, anche sulle salite del suggestivo centro storico."Un evento straordinario per tutto il paese - spiega il presidente Tonino Era -. Dopo i legittimi festeggiamenti stiamo allestendo una squadra competitiva". Gioia anche per il sindaco Enrico Lobino."Grandissima notizia - sottolinea -. Come Amministrazione saremo vicini alla squadra".



