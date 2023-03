Con 53 punti in 22 partite il San Giorgio Perfugas comanda il girone F di Seconda categoria. A 4 giornate dal termine sono 4 le lunghezze di vantaggio da gestire sulla seconda in graduatoria Folgore Tissi, dopo l'inaspettata sconfitta casalinga di domenica scorsa (1-2 contro il forte Malaspina). Prossimo turno sempre tra le mura amiche contro il Minerva di Villanova Monteleone, già praticamente salvo.

«Un impegno comunque da non sottovalutare - afferma l'esperto portiere Francesco Saragato, 41 anni -. Dobbiamo assolutamente conquistare i 3 punti. Che saranno fondamentali per il proseguo del campionato».

Il San Giorgio Perfugas, grande tradizione calcistica con tante stagioni giocate in Promozione, l'anno scorso era retrocesso dalla Prima categoria. Per questa stagione la dirigenza (guidata da Piera Angela Cascioni) ha puntato decisamente sugli elementi locali. Una scelta che sinora si è rivelata vincente. Al Paolino Fresu è ritornato infatti il grande pubblico, che segue la squadra anche in trasferta. Come ai bei tempi.

«A Perfugas c'è molto entusiasmo - spiega il tecnico Gabriele Urru, 54 anni -. Il che ci dà una notevole carica agonistica. La forza della compagine è il gruppo: solido e esperto. Non eravamo certo partiti per vincere il campionato. Ma ora che siamo in testa vogliamo rimanerci. Mancano poche partite alla conclusione. Se rimaniamo concentrati possiamo farcela. Regalando un'altra bella pagina al calcio locale».



© Riproduzione riservata