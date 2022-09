Avanti e indietro tra Palermo e Sassari, sempre pronto a mettersi in gioco. Salvatore Pizzitola è stato uno dei protagonisti del 2022 del mezzofondo isolano: il siciliano, cresciuto nel Cus Palermo, è stato preso in prestito dal Cus Sassari squadra a cui ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione alle finale B dei campionati di società nazionali a Saronno.

Longilineo, corsa agile e falcata fluida: Pizzitola è seguito dallo storico tecnico Gaspare Polizzi, allenatore dell’ex campione europeo Salvatore Antibo, e si allena con i gemelli Osama, bronzo europeo quest’anno sui 3000 siepi, e Ala Zoghlami nella sua Palermo. L’intuizione del Cus Sassari nel prenderlo in prestito si è rivelata vincente e i risultati ne sono la dimostrazione: ai Cds, la settimana scorsa, è giunto quarto sui 3000 siepi in 9’43’’14 non lontano dal suo personale, al termine di una gara abbastanza regolare dove ha corso sempre nelle primissime posizioni. Non solo siepi però: il palermitano è mezzofondista completo, capace di correre forte anche gli 800, distanza in cui ha siglato il suo personale in 1’55’’35 proprio allo stadio dei Pini di Sassari.

Poliedrico e con ampi margini di crescita: Pizzitola è un nome da tenere d’occhio, asso nella manica del club sassarese in netta fase di crescita. “Quest’anno al Cus Sassari è stato importante, venire a gareggiare in Sardegna un vero piacere’’, le sue parole. “Essere seguito da un maestro come Polizzi è un grande privilegio, così come potermi allenare con gli Zoghlami che per me sono come fratelli. Ora pensiamo alla preparazione invernale, poi farò i Tricolori di cross corto e spazierò in pista dagli 800 alle siepi’’.

