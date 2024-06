Gianleonardo Murruzzu si conferma campione sardo di salto ostacoli. Su Taissa Sarda, il cavaliere oristanese si è imposto nel fine settimana sul campo in erba della Società Oristanese di Equitazione (Soe) di Oristano vincendo la serrata battaglia con Antonio Meloni in sella a Vadir.

Particolarmente vivo il duello nella terza e ultima prova, a due manches, del 2° grado per l'assegnazione del titolo sardo, che ha coinvolto nella competizione targata Fise Sardegna ben 250 binomi. Il binomio Murruzzu-Taissa Sarda ha abbattuto una barriera nella prima manche ma ha fatto netto nella seconda, mentre Meloni su Vadir, a segno nella gara di sabato, ha fatto netto alla prima ma nel barrage ha sfiorato la barriera numero 4 e l'ostacolo è caduto successivamente.

A parità di penalità, Murruzzu è stato più veloce, così per il ventenne cavaliere cagliaritano si materializza una sconfitta non semplice da digerire, a dispetto della competitività mostrata nei confronti di un campione rodato e titolato come Murruzzu. Terzo Luigi Angius su Rarità.

Quanto agli altri titoli, nel campionato di 1° grado eccellenti le prove (doppio netto) che hanno portato alla vittoria Grazia Giorico su Neimar de Samugheo. Molto bene anche Beatrice Schirru, classe 2006, che ha chiuso al secondo posto con Della Spock. Podio completato da Marco Pala, che oltre a fare molto bene nel polo ha dimostrato di andare forte anche sugli ostacoli in sella a Chicago Chicago.

Campione dei Brevetti pony è risultata Francesca Dessena su Conan Mc Murphy. Nei brevetti seniores successo per Azzurra Anedda in sella a Larrys, mentre nei Brevetti juniores primo posto per Eleonora Locci con Pasqualino.

Infine, nei trofei vittoria nella C130 di Francesco Iriu su Zuleika, nella C120 di Chiara Falchi su Victor Go e nella C115 di Alessandro Marongiu su Original Pg.

