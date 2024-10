Primi risultati dal salto ostacoli di Tanca Regia, dove Elia Simonetti vince il Piccolo Gran Premio al Sardegna Jumping Tour.

Il cavaliere modenese su Li La Bo è il più veloce e preciso nel barrage del Piccolo Gran Premio (C135/140 mista), la gara più tecnica della seconda giornata del Sardegna Jumping Tour, concorso nazionale A6* di salto ostacoli organizzato da Fise Sardegna e Comparto Ippico dell’Agris.

Davvero spettacolare la giornata di ieri, che ha visto arrivare al barrage ben dodici binomi, tutti col netto, e sei di loro si sono confermati nella seconda manche. Simonetti ha vinto grazie al tempo di 36”85, precedendo di pochissimo l’ex cavaliere olimpico Bruno Chimirri che su Samara ha fermato il tempo a 37”03. L’esperto atleta dei Carabinieri ha occupato anche la terza posizione con Califfa Mild.

Nella C130 a fasi consecutive vittoria dell’oristanese Gianleonardo Murruzzu, impeccabile in sella a Betty Bel: per 60 centesimi ha lasciato dietro il più giovane Gabriele Visca su Biricchino; terzo il veterano tedesco Arnold Rudolf su Seppi 43. Dunque, la 1ª prova del Trofeo Brevetti, che ha visto la vittoria di Sofia Collu su Today’ My Day, davanti a Marco Campus su Quinta Luna. Terzo gradino del podio per Silvia Zara su Just Beau Van de Kouterhoeve.

Da registrare che giovedì Simonetti si era imposto su Chaccobeto nella C140 a fasi consecutive, lasciando poco più di mezzo secondo a Roberto Turchetto su Kartouche, mentre la C135 a fasi consecutive ha visto primeggiare Elisa Chimirri in sella a Cornico davanti ai due cavalli montati da Lorenzo Correddu, Agrado e Ultos.

Domani il gran finale col Gran Premio C145/150 e la classifica del Trofeo dei Nuraghi di Tanca Regia dopo le finali per i cavalli nati e allevati nell’Isola di 4, 5, 6, e 7 anni e oltre.

