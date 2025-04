Record di partecipazione e titolo nel GP ad Antonio Meloni. La stagione del salto ostacoli conferma la partenza col botto. Ben 258 i cavalli al via della 1ª tappa del Trofeo Asvi, andata in scena nel fine settimana nell’impianto di Tanca Regia, ad Abbasanta, con l’appuntamento clou del Gran Premio C140 a due manche che ha regalato il titolo a Meloni su Vadir, unico binomia ad aver chiuso senza errori.

Il giovane cavaliere, che gareggia per il Comando Militare Esercito Sardegna, ha conquistato anche il terzo posto ma in sella a Zagabria Bella; sul secondo gradino del podio l’esperto oristanese Gianleonardo Murruzzu su Barein.

Nel Gran Premio per il 1° grado, la C125 mista registra il successo di Sofia Zara (Is Arenas) su Chandler de Nyze Z. Da segnalare anche le vittorie di Andrea Guspini su Cloes nella classifica dei 7 anni (ha vinto la C135 a tempo e la C135 mista), di Francesco Iriu su Daira Slam nella 6 anni mista speciale e di Stefano Cossu su Dulissa nella 6 anni Asvi. Thomas Dastara su Zauber Girl ha vinto invece la gara più tecnica della giornata di venerdì, la C130 a fasi consecutive, mentre nelle gare riservate ai cavalli di 4 e di 5 anni sono stati numerosi gli ex equo.

Sabato e domenica, nelle giornate riservate alle manifestazioni nazionali e internazionali di Endurance – la 2 ª Tappa della Coppa Italia Fise Giovani Cavalli, la 2ª Tappa Masaf Giovani Cavalli, la 2ª Tappa Circuito Anica Giovani Cavalli e la 2ª Tappa della Coppa Sardegna – spiccano le prove di Jacopo Di Matteo su Bancomat DM nella Cen B sulla distanza di 87 km e Salvatore Mulas su Erula nella Cen A sui 59 km; nella debuttanti (29 km) da segnalare Emanuela Porrini sull’anglo-arabo Bellesa e nella debuttanti U14 (21 km) Giada Simula su Elighe.

Durante la tre giorni di Tanca Regia non è mancato l’omaggio a Barbara Guza col minuto dedicato all’amazzone e tecnico federale scomparsa qualche giorno fa.

© Riproduzione riservata