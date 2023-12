Antonio Meloni, diciannovenne del circolo ippico Is Arenas, si è aggiudicato la finale di salto ostacoli del Trofeo dei Nuraghi in sella al grigio Vadir, cavallo di nove anni allevato da Michele Pala.

L’impianto Agris di Tanca Regia, ad Abbasanta, ha ospitato l’ultima delle tappe regionali in cui si sono confrontati i migliori cavalli nati e allevati in Sardegna di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre. Il Trofeo dei Nuraghi è l’ultimo della stagione 2023 per il salto ostacoli, nel mese di dicembre seguiranno solo appuntamenti promozionali.

Antonio Meloni, in sella a Vadir, si era subito imposto nella C140 a tempo, poi era arrivato il successo di Gianleonardo Murruzzu (su Taissa Sarda) nella C140 a fasi consecutive e infine il bis concesso dal binomio Meloni-Vadir che, nella prova più tecnica, il Gran Premio a due manches su ostacoli di 145cm, ha chiuso primo davanti a Luigi Angius su Rarità.

Le altre gare. Tra i cavalli di 6 anni, Gianleonardo Murruzzu su Barein, allevato da Quirico Meloni, ha vinto davanti a Luigi Angius su Brunella de Marchesana. Tra i “5 anni”, vittoria ex equo di Alberto Tatti su Contestatrice, allevata da Maurizio Carboni, e Andrea Guspini su Cloes.

Nel gruppo più numeroso, quello dei cavalli di 4 anni formato da ben 13 elementi, si è distinta l’amazzone Angela Lanzetta in sella a Dubai, che ha allevato in prima persona. Vittoria anche per Andrea Guspini su Diva Sarda ed Enrico Carcangiu su Costantino Sardo.

