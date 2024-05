Sardegna protagonista nel salto a ostacoli a Piazza di Siena, con un nono posto e le buone prove di Marco Pala e Nicolò Cocco.

L’equitazione sarda si fa onore nell'ovale in erba capitolino con la sua squadra, che chiude nella top ten delle rappresentative regionali, al via in 17 nella Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo: all’appuntamento, che si svolge nel contesto dello Csio Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo e che vede scendere nel campo del Galoppatoio di Villa Borghese le squadre in rappresentanza dei Comitati Regionali Fise di tutta Italia, il team isolano si è presentato con Nicolò Cocco su Carucho, Marco Pala su Chicago Chicago, Alessandro Correddu su Verner (sella italiano allevato in Sardegna), Beatrice Schirru su Della Spock e Sofia Zara su Just Beau van de Kourterhoeve. Tecnico Giovanni Lucchetti, presente nella delegazione pure il presidente della Fise Sardegna Stefano Meloni. “È un buon risultato, ma soprattutto siamo contenti per l'equitazione fatta vedere dai nostri ragazzi che nella prima giornata erano anche vicinissimi al podio”, commenta il capo equipe Antonio Murruzzu.

Nella classifica individuale che ha premiato i migliori 30 binomi tra i quasi 90 in gara sono rientrati anche due cavalieri sardi che si sono potuti cimentare nella Next Generation disputata sul celebre campo in erba: nella prima fase, a giudizio, dove veniva considerato lo stile di monta, Marco Pala su Chicago Chicago ha appaiato all'ottavo posto Gianluca Milner, che ha poi fatto gioire con la sua vittoria la Lombardia, mentre nella seconda, a tempo, lo stesso Pala ha fatto percorso netto ma per mezzo secondo ha chiuso al nono posto. Solo 23esimo, invece, Nicolò Cocco su Carucho.

