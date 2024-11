Salto ostacoli all’insegna dei fratelli Correddu. Ma non solo. All’ultimo grande appuntamento, andato in scena a Tanca Regia, si distingue innanzitutto la partecipazione, con 160 binomi al via.

Col sostegno della Regione Sardegna, il Comparto Ippico Agris e la Fise Sardegna hanno organizzato nel fine settimana il Concorso Nazionale A5* che ha proposto il Campionato regionale riservato al cavallo nato e allevato in Sardegna di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre. Tre giorni di gara culminati nel Gran Premio 145 a due manches, la prova più tecnica e spettacolare, che ha mandato a podio i fratelli Correddu: Lorenzo, in forza all’Esercito, che ha registrato due percorsi netti, con Ultos e Dalakani Chardonnet, e Francesco (Carabinieri), terzo in sella a Venus di Val di Tara.

Nella classifica finale dei 4 anni sei ex equo con percorsi netti: Lorenzo Correddu su El Sabaia, Luca Riccardi su Eleonora des Maria, Francesco Correddu su Eurekam, Marco Arca su Eldorado Blu, Andrea Deledda su Edith Girl e Beatrice Penco Sechi su Kairi’s Dream.

Nei 5 anni tre ex equo: Alberto Tatti su Dlasgow, Francesco Correddu su Danubios e Gian Pietro Aresu su Damasco Sardo, mentre nei 6 anni Enrico Carcangiu su Capomannu si è imposto davanti ai due cavalli condotti da Andrea Guspini, Clizia de Sa Pittada e Cloes. Nei 7 anni e oltre, domina ancora Francesco Correddu con Venus di Val di Tara, davanti ad Antonio Meloni su Vadir.

Tra le gare da segnalare nella C135 a tempo, primo posto per Marco Pau (CI Usignolo) su Beatrice, nella C130 a difficoltà progressive vittoria di Gianleonardo Murruzzu (Sardinia e Horse) su Claritendra. Nel Gran Premio di I grado C125 ha prevalso, invece, Alessandro Marongiu (Sardinia e Horses) su Original PG.

Quanto al Trofeo Brevetti, caratterizzato da un montepremi di 3 mila euro, si segnala il successo di Chiara Donato (CI Is Alinos) su Cartagena, davanti a Mario Malica su Carrelinas e Bachisio Galleri su Dadina.

