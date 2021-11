Partecipazione record, alla seconda edizione della Sail For Women, la veleggiata ideata dall’associazione Avas (Armatori vela d’altura Sardegna) per la lotta ai tumori femminili e per sensibilizzare sull’importanza dello screening. Questa mattina, centoventi cabinati hanno raggiunto lo start all’altezza della Sella del Diavolo da tutti i marina di Cagliari, Teulada e Villasimius e partecipato alla passeggiata a pelo d’acqua lungo la spiaggia del Poetto.

Uno spettacolo di sole e colori, su cui ha dominato il rosa, colore del lungo nastro svolazzante su ogni barca e simbolo della prevenzione.

Tantissime, non a caso, le donne a bordo, molte al debutto in una manifestazione velica. “La presenza di molte famiglie ed equipaggi femminili, il loro entusiasmo e la loro allegria sono stati il vero successo della Sail for Women”, ha fatto presente il presindete dell’Avas, Carlo Cottiglia, “i proventi della veleggiata andranno a sostegno della lotta ai tumori femminili, ci siamo divertiti facendo del bene, non possiamo che ritenerci soddisfatti”.

Sabato, sempre al Poetto, si era svolta l'anteprima della veleggiata, a Kayak & Sup for Women, a bordo di canoe e Stand up paddle.

