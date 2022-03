Il sabato di Serie A2 vede solamente due squadre sarde su quattro scendere in campo. La Leonardo attende alle 15 al PalaConi l'Hellas Verona terzo in classifica. La Monastir Kosmoto, reduce dal primo punto stagionale, gioca invece in trasferta contro l'Arzignano.

E’ in gioco la vetta. Osserva un turno di riposo il 360GG, che guarderà con attenzione alla sfida tra il Saints Pagnano e la Saviatesta Mantova seconda in classifica. In caso di vittoria dei virgiliani, la formazione di Diego Podda lascerebbe la vetta.

Rinviata invece la sfida salvezza del Città di Sestu contro l'Aosta. Il match, posticipato per la convocazione di un giocatore aostano in Nazionale Under 19, verrà recupero il 16 aprile.

Serie B. Sabato al PalaMonteAcuto è in programma alle 16 il derby di B tra il Sardinia Futsal e la Jasnagora. Il C'è Chi Ciak riceve a Serramanna il Videoton Crema. Trasferta sul campo della MGM 2000 per la Mediterranea. Non sono in programma partite nel girone E del Domus Chia, che riprenderà il 9 aprile.

Femminile. In Serie A, l'Athena Sassari ospita a Usini il Pescara secondo in classifica. Nel girone B di A2 femminile, impegno casalingo per la Mediterranea seconda contro la Sabina Lazio. Trasferta romana per la Jasnagora contro il Progetto Futsal. Non sono in programma partite nel girone A di Cus Cagliari, Santu Predu e Arzachena, che riprenderà il 10 aprile.

