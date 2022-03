L’ottava di ritorno del campionato di Promozione regionale di calcio propone, sabato alle 15, il derby tra Tharros e Arborea, partita mai banale.

La classifica. Sarà l’incrocio tra la prima della classe, la Tharros a quota 45, e la seconda, l’Arborea, distanziata di 7 punti in compagnia del Tortolì. È chiaro che la vittoria degli oristanesi taglierebbe fuori dalla corsa per il primato una delle dirette concorrenti, mentre in caso contrario si riaprirebbe il discorso (con Tortolì e Macomerese che devono recuperare una partita).

L’andata. A novembre, al “Gino Neri” di Arborea, i padroni di casa condannarono gli oristanesi alla prima e unica sconfitta della stagione. Il gol di Davide Piras, a fine primo tempo, fu decisivo. L’Arborea vinse quella partita giocando con maggiore intensità, cercando il successo con maggiore convinzione rispetto alla Tharros. Sconfitta che fu uno spartiacque per la Tharros: da lì in poi sono arrivati 28 punti (8 vittorie e 4 pareggi in 12 gare).

I commenti. “In caso di vittoria – commenta il presidente della Tharros, Tonio Mura – avremmo fatto un passo fondamentale per l’obiettivo finale. Non ci siamo mai nascosti, abbiamo allestito una squadra per vincere il campionato e la vittoria sarebbe il coronamento di un sogno”. Pronti anche in casa Arborea. “Troveremo – commenta l’allenatore, Federico Trudu – una squadra che preparerà la partita nel dettaglio. La mia squadra è pronta a livello tecnico e mentale. Mi auguro di vedere una gara di livello alto in termini di gioco”.

