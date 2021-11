Tempo di derby nel girone B del campionato regionale di Promozione di calcio. Sabato, alle 15, si ritroveranno di fronte Arborea e Tharros che, oltre ad occupare le posizioni di rilievo della classifica, hanno la particolarità di essere molto legate a livello territoriale. Pochi chilometri di distanza e sfida sentita, non solo per questioni di classifica e campanile, ma anche per i tanti spettatori attesi al “Gino Neri” di Arborea.

Qui Arborea. La compagine allenata da Federico Trudu si presenta al match con un quarto posto in classifica e tutta la rosa a disposizione. Atzeni e compagni sono reduci dal pareggio (0-0) sul difficile campo del Buddusò e puntano a dare continuità nella sfida contro gli oristanesi. “Sarà una partita importante”, commenta Trudu, “contro la squadra più titolata per vincere il campionato. È un motivo di orgoglio poterli sfidare e di crescita per il mio gruppo. Giocheremo la nostra gara. Sarà dura, le loro qualità sono enormi e hanno giocatori di valore, un lusso per la categoria, oltre a uno staff tecnico di altissimo livello. Noi cercheremo di far punti per salvarci”.

Qui Tharros. L’undici guidato da Antonio Madau arriva alla sfida reduce da 4 vittorie di fila, che l’hanno portata al secondo posto, e una crescita costante sotto il profilo delle prestazioni. Sabato scorso ha avuto la meglio sulla capolista Macomerese (3-1), infliggendogli la prima sconfitta stagionale. Attualmente è seconda in classifica, anche se ha messo nel mirino la vetta. “Sarà una partita diversa”, esordisce Madau, “un derby. Noi vogliamo dare continuità perché sappiamo essere quella che alla fine fa la differenza. Avremo davanti una squadra forte, con elementi in grado di fare la differenza. Stanno facendo un buon campionato e l’allenatore sa quel che fa. Ci stiamo preparando e in settimana abbiamo lavorato bene”.

