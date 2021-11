Grande attesa a Oristano per il big match del campionato di Promozione regionale di calcio, girone B, tra Tharros e Macomerese, in programma sabato alle 15.30. Una sfida tra le prime due della classe che promette spettacolo di calcio e di pubblico.

Tharros. I padroni di casa, attualmente al secondo posto con 14 punti, attraversano un buon periodo di forma e sono reduci da tre vittorie di fila, contro Seulo, Tortolì e Fonni. In particolare nelle ultime due uscite, la compagine allenata da Antonio Madau ha messo in campo tutta la sua forza. Attualmente ha il terzo attacco del girone (11 gol fatti) e la miglior difesa (una rete subita). Tra gli elementi più in forma Andrea Sanna, reduce da una tripletta contro il Fonni, e Piotr Branicki.

Macomerese. La formazione allenata da Massimiliano Mura si presenta al match con un filotto di 6 vittorie nelle prime sei gare che valgono 18 punti e il primato con 4 punti di vantaggio sugli oristanesi. Compagine equilibrata e forte in tutti i suoi reparti, vanta il miglior attacco del girone (15 gol all’attivo) e la seconda miglior difesa (2 gol subiti). Nell’ultimo impegno stagionale l’undici di Mura ha superato il Tortolì per 2-1 grazie a una doppietta di Marco Mura. Bomber della squadra Foddai, con 4 reti.

