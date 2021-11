Prosegue il countdown verso il derby di A/2 femminile di basket tra la Techfind San Salvatore e Cus Cagliari. La sfida, valida per l’ottava giornata di andata, si terrà sabato, alle 18, sul parquet di Selargius. In casa San Salvatore c’è grande attesa in vista della sfida contro le universitarie.

La ripartenza. La Techfind, guidata da Roberto Fioretto, arriva al derby di sabato dopo aver ottenuto la terza vittoria stagionale, sul campo del Battipaglia. Successo ottenuto dopo un momento complicato. “Abbiamo passato momenti negativi – esordisce Fioretto – per gli infortuni che ci hanno colpito da inizio stagione. Abbiamo perso la play titolare, Zitkova, in una fase importante come quella della formazione della squadra, quando dovevamo trovare gli equilibri; in seguito sono mancate Pandori e altri pezzi che ci hanno creato delle difficoltà nelle rotazioni. Abbiamo vinto l’ultima partita che ci ha risollevato”. Assenze che hanno coinvolto maggiormente nelle rotazioni le più giovani. “Con l’assenza della play titolare – conferma Fioretto – abbiamo dovuto affidare alle giovani la guida della squadra”.

Il derby. Il coach cagliaritano sarà un ex della serata. “Ho allenato 3 anni in A/2 – conferma – e nel 2013 la stagione di A/1”. Sabato si ritroverà sulla panchina opposta. Una partita attesa dall’ambiente cestistico sardo e, nello specifico, cagliaritano. “Sarà una partita importante – prosegue il coach giallo-nero – per l’ambiente e per la classifica, perché chi vince si riavvicina alle prime posizioni. Gli aspetti tecnico-tattici saranno importanti. Le squadre vorranno far valere i propri vantaggi. Davanti avremo una squadra con meccanismi consolidati, che lavora da tempo con dei principi ben precisi e che difende con grande aggressività”. Una sfida combattuta, con qualche protagonista che potrebbe avere qualche stimolo in più rispetto al solito. “Qualche giocatrice – conferma Fioretto – potrà essere più coinvolta emotivamente perché ha un passato da ex e sarà quindi più motivata. La posta in palio è alta e vincere sarebbe un bel abbrivio per un obiettivo più importante. Che sia una bella partita, queste sono gare che danno slancio a tutto il basket sardo e cagliaritano”.

