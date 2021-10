Escludendo l’Olbia, che in C anticipa la sfida con l’Imolese, il sabato calcistico in Sardegna prevede cinque sfide dalla Serie D alla Prima categoria. Alle 15, al Vanni Sanna, la Torres riceve il Monterotondo per scalare la classifica. In Eccellenza, alle 16, si gioca Villacidrese-Arbus. La squadra del Medio Campidano, domenica scorsa, ha fermato la capolista Taloro: in casa ha vinto tre gare su tre. I minerari hanno vinto con Li Punti. Nel campionato di Promozione, in programma domani, alle 16, due anticipi per il girone B: Seulo-Tharros e Samugheo-Paulese. In Prima categoria (Girone D), si gioca domani, alle 16, Abbasanta-Borore.

Squalifiche. Nel campionato di Eccellenza, due turni a Luiu (Li Punti). Una gara a Matteo Argiolas (Ferrini), Sanna (Asseminese), Uliana (Guspini), Usai (Idolo), Delrio (Li Punti), Varrucciu (Porto Rotondo) e Falciani (Sant’Elena). Un turno al tecnico della Villacidrese Matteo Congia. In Promozione, due giornate a Boi (Tonara) e Putzu (San Teodoro). Stop di una gara a Nepitella (Atletico Cagliari), Catzeddu (Paulese) e Cadau (Tonara), Camara e Gattu (Bittese), Demontis (Gonnosfanadiga) e Marongiu (Porto Cervo).

