Domani pomeriggio, alle 15, l'Amatori Rugby Capoterra scenderà sul manto erboso dello stadio Carlini-Bollesan di Genova contro il Cus, per la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Dopo tre turni, liguri e sardi hanno lo stesso score, con due vittorie e una sconfitta, mentre la classifica vede gli universitari con un punto di vantaggio.

Le due squadre arrivano da un ko: il Cus Genova in casa (27-19 contro Milano), l’Amatori in Lombardia (19-0 a Rho). Un passo falso pesante nel punteggio per i capoterresi, ma non nel gioco, visto il tanto gioco costruito e i diversi tentativi per cercare la via del pali non concretizzati.

Ma domani si torna in campo e Carlo Stara e compagni hanno la possibilità di archiviare il passo falso e centrare un nuovo risultato positivo.

© Riproduzione riservata