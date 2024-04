Domani, alle 15.30, l'Amatori Alghero saluterà i propri tifosi nell'ultima gara casalinga di Serie A della stagione. A Maria Pia arriva il Parabiago (arbitrerà Giorgio Sgardiolo di Rovigo).

Non sarà una sfida semplice per il XV di coach Marco Anversa, che dovrà fare a meno dello squalificato Giovanni Cipriani e, dopo il 20-10 subito a Calvisano, è penultimo, con due punti di vantaggio sul fanalino di coda Amatori&Union Milano e tre di ritardo sull'Unione Monferrato.

I lombardi, vittoriosi domenica scorsa 38-8 sul Noceto, sono quarti a un punto dal Milano, quindi in piena corsa per uno dei primi tre posti in classifica che, con la riforma dei campionati previsti per la prossima stagione, garantiranno il passaggio in Serie A1. All'andata, Parabiago vinse 29-22.

