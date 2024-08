Prenderà il via domenica 13 ottobre il campionato nazionale di Serie A di rugby. Nuova la formula, con un Gruppo 1 su base meritocratica e un Gruppo 2 su tre gironi definiti geograficamente, tutti composti da dieci squadre.

Il Gruppo 1 qualificherà quattro squadre ai playoff (la prima classificata al termine della regular season direttamente al doppio turno di semifinale; la seconda, terza e quarta comporranno la griglia dei quarti con le prime classificate dei gironi 2, 3 e 4 del Gruppo 2). Le semifinali decreteranno le due squadre che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia di Serie A e la promozione alla Serie A Elite Maschile 2025/26.

Al termine della stagione regolare, le tre squadre classificate al decimo posto dei tre giorni del Gruppo 2 retrocederanno in B. Per determinare le altre due retrocessioni, le none classificate disputeranno i playout.

Nel girone 2 del Gruppo 2 c'è l'Amatori Alghero, che inizierà la sua stagione sul campo del Calvisano. Sette giorni dopo, esordio in terra sarda, contro il Settimo Torino. Il campionato del Capoterra si chiuderà il 27 aprile 2025, ancora davanti al pubblico di casa contro Noceto.

Nel girone ci sono anche Amatori&Union Milano, Cus Milano, Lecco, Parma, Piacenza e Unione Monferrato.



Prima giornata Gruppo 2 Girone 2, domenica 13 ottobre, ore 15.30: Settimo Torino-Noceto, Unione Monferrato-Lecco, Cus Milano-Parma, Amatori&Union Milano-Piacenza, Calvisano-Amatori Alghero.



Il campionato dell'Amatori Alghero.

Prima giornata (andata 13 ottobre, ritorno 26 gennaio 2025): Calvisano-Alghero.

Seconda (20 ottobre–2 febbraio): Alghero-Settimo Torino.

Terza (27 ottobre– 16 febbraio): Unione Monferrato-Alghero.

Quarta (3 novembre–2 marzo): Alghero-Amatori&Union Milano.

Quinta (17 novembre–9 marzo): Cus Milano-Alghero.

Sesta (1 dicembre–23 marzo): Alghero-Piacenza.

Settima (8 dicembre–30 marzo): Lecco-Alghero.

Ottava (22 dicembre–6 aprile): Alghero-Parma.

Nona (19 gennaio– 27 aprile): Noceto-Alghero.

