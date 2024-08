L’Amatori Rugby Capoterra cambia direzione tecnica in vista della nuova stagione 2024/25. Al posto di coach Juan Manuel Queirolo, che ha chiuso di comune accordo la collaborazione con il sodalizio giallorosso, ci saranno Marcello Garau e Gabriele Ambus. Scelta tecnica interna per il nuovo corso dell’Amatori in prospettiva campionato. Una scelta ricaduta su due ragazzi (amici dall’infanzia), nati a Capoterra e cresciuti professionalmente proprio tra le fila dell’Amatori.

«Abbiamo deciso di puntare su due ragazzi di Capoterra per lavorare in vista della prossima stagione”, spiega il presidente dell’Amatori Andrea Cogoni. “Una scelta mirata ricaduta su due ragazzi che conoscono bene il rugby, lo giocano e già da alcuni anni cercano di carpirne i segreti per allenare. Da parte loro c’è tanto entusiasmo. Sono due ragazzi di Capoterra fantastici, cresciuti assieme nella vita e nell’Amatori. Credo sia stata la scelta giusta ed il raggiungimento di un obiettivo importante che avevamo in mente da tanto tempo: quello di avere alla guida tecnica del Capoterra un capoterrese. Oggi ne abbiano addirittura due. Loro sono felicissimi e non vedono l’ora di cominciare a lavorare con la squadra in vista del campionato», conclude il patron capoterrese.



«Sicuramente una grande soddisfazione personale e per il club che, dopo tanti anni, è riuscito a mettere in campo uno staff tecnico tutto capoterrese», esordisce il capitano, centro ed estremo Garau. «Per me è indubbiamente un onore vestire questo ruolo soprattutto iniziare questo percorso nel club che mi ha cresciuto. Una bella sfida perché a Capoterra sono passati dei grandi allenatori e perciò ci sarà da fare bene con impegno».



«Le mie sensazioni sono più che positive. Del resto è così che si devono affrontare le nuove esperienze. Sono onorato che la società abbia preso in considerazione il mio nome e darmi questo incarico», rilancia l'ala e mediano Ambus, in ripresa da un infortunio. «Ho accettato per molte ragioni, in primis per quel senso di riconoscenza nei confronti di un club che mi ha dato tanto, a partire da quando da bambino ho varcato per la prima volta la soglia del campo».

© Riproduzione riservata