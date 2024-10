Domani pomeriggio, l'Alghero Rugby Alghero vola oltre Tirreno per disputare la terza giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A.

Il XV allenato da Marco Anversa giocherà, alle ore 15, ad Asti, sul campo dell'Unione Monferrato.

Si affrontano due squadre che hanno perso le rispettive sfide nei primi due turni di campionato.

Brucia soprattutto la sconfitta subita domenica a Maria Pia dagli Amatori, 11-10 per mano del Settimo Torino, dopo essere andati subito in vantaggio 10-0.

Nelle fila algheresi mancherà Marco Spirito, squalificato.

Serie B

Dopo il positivo esordio casalingo (34-3 sul Savona), l'Amatori Rugby Capoterra vola nuovamente oltre Tirreno per disputare la terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Domani, alle 14.30, il XV allenato da Marcello Garau e Gabriele Ambus sarà di scena sul sintetico del Campo Sportivo Molinello di Rho.

I milanesi hanno due punti in classifica e non sono ancora riusciti a vincere un match. Per questo, cercheranno di sfruttare il fattore campo per dare la prima delusione ai capoterresi, che invece hanno iniziato la stagione con due vittorie in altrettante gare disputate.

