È Romano Marchi il nuovo allenatore del Macomer, compagine impegnata nel Girone C del torneo di Prima Categoria di calcio.

L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore, con un comunicato diffuso nei canali ufficiali della società.

Marchi è reduce da una stagione alla guida della Bittese e vanta un passato da grande protagonista nel Taloro Gavoi (prima portiere poi come allenatore) e, dopo aver incontrato i dirigenti giallorossi, ha guidato la squadra per il primo allenamento. Sostituisce Lello Atzori, il tecnico della promozione dalla Seconda.

Il Macomer attualmente è in lotta per la salvezza, ha 17 punti in classifica (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dal pareggio in casa contro la Bittese (1-1).

Nel prossimo turno, valevole per la prima giornata di ritorno, la compagine allenata da Marchi attende la visita della Paulese, terza forza del girone.

