Dopo cinque giornate il tecnico Roberto Porru e il Seulo si separano. “Non c'erano piu' le condizioni per andare avanti”, dice Porru, “e di comune accordo abbiamo deciso di non continuare. Ringrazio la società per l'opportunità concessami”.

La squadra. Il Seulo occupa l'ultima posizione con un punto nel girone B di Promozione. Il pareggio col Sadali nella seconda giornata, dopo la sconfitta di Buddusò, aveva fatto pensare all'arrivo di altri risultati positivi. Invece sono seguite tre sconfitte. La rosa è corta. La società è ora alla ricerca del sostituto di Porru.

