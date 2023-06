Ritorna domani il Sardegna Volley S3. Dopo lo stop forzato dalla pandemia, l'evento riparte con la sua quindicesima edizione promossa dal Settore Scuola e Promozione della Federazione Italiana Pallavolo e organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna in collaborazione con il Comitato Territoriale di Cagliari.

Dalle 10.30 alle 18.30, presso il Lungomare Poetto, è in programma una giornata di sport e divertimento che vedrà in campo le categorie Volley S3 Green e Red per il 3 contro 3, Volley S3 2° livello maschile e femminile, Under 12 maschile e femminile per il quattro contro quattro e Under 13 maschile e femminile sia per il tre contro tre che per il sei contro sei.

Coppa Sardegna. Nel weekend, invece, si alzerà il sipario sulla Coppa Sardegna, organizzata dal Comitato Regionale. In campo le otto rappresentative sub-territoriali maschili e femminili. Sabato 3 giugno sono in programma i quarti di finale con i match d'andata: Gallura-Nuoro, Cagliari-Ogliastra, Sassari-Oristano e Medio Campidano-Sulcis. Il ritorno l'11 giugno con eventuale set di spareggio in caso di parità rispetto all'andata. Le semifinali si disputeranno invece in gara secca il 18 giugno in campo neutro. La finalissima il 25 giugno. Le rapprasentative maschili possono convocare gli atleti nati nel 2008 e nel 2009 (con due fuori quota 2007), mentre le rappresentative femminili le atlete nate nel 2009 e 2010 (con due fuori quota 2008).

© Riproduzione riservata