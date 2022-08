Mancava da tre anni e ha sempre rivestito un fascino incredibile: ora per una serie di coincidenze in parte spiacevoli, cioè la retrocessione del Carbonia dalla Serie D, in parte esaltanti cioè l'ascesa della Monteponi Iglesias dalla Promozione all'Eccellenza, riecco uno dei derby sardi più amati: è quello appunto fra Carbonia e Monteponi e si terrà, oltre che in campionato, già il 21 di agosto per la prima di coppa Italia con la gara di andata a Iglesias. "Fascino incredibile - ammette il presidente della Monteponi Giorgio Ciccu - siamo sicuro che anche il territorio trarrà giovamento da questo genere di partite sempre accattivanti". La Monteponi, considerata la campagna acquisti importante, parte con i favori del pronostico. "Ma noi sapremo essere pronti per questi sfida che si ripete da oltre 80 anni - spiega il presidente del Carbonia Stefano Canu - stiamo completando la rosa da mettere e disposizione del nostro nuovo allenatore Diego Mingioni e confermiamo che sarà molto giovane proprio perchè è un progetto lungimirante: abbiamo molti 2005 e siamo soddisfatti perchè uno dei nostri ragazzi, Alberto Piras, ha firmato per un club di Serie D e questo significa che abbiamo tirato su un settore giovanile di altissima qualità: per certi versi la possiamo già considerare una vittoria". Il Carbonia potrebbe tuttavia arrivare alla prima contro la Monteponi con due acquisti stranieri di cui non riesce a definire il passaggio burocratico dei trasferimenti dall'estero.

