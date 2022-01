Al ritorno come all’andata, la spunta al tie-break l’Olimpia Teodora Ravenna. Hermaea Olbia sconfitta stasera al GeoPalace, alla 17ª giornata della A2 femminile di volley, al quinto set.

La squadra di Dino Guadalupi si arrende nel match che segna il ritorno in campo a un mese e mezzo di distanza dall’ultima partita giocata, rimontata dalla formazione romagnola un po’ a sorpresa, visto l’andamento della gara, e costretta ad accontentarsi di un punticino quando potevano essere 3.

Perso il primo set a 23-25, le galluresi si riprendono scena e partita vincendo il secondo 25-17 e il terzo 25-16. A Sofia Renieri e compagne non resterebbe che chiudere il discorso, ma Ravenna non ci sta, domina e vince il quarto set 25-14 e rimanda il discorso al tie-break. Nel quale, sull’onda lunga del recupero, si impone 15-8.

Il passo avanti in classifica, a quota 22, non è lunghissimo, ma l’Hermaea non può concedersi il lusso di piangersi addosso, perché mercoledì, ancora tra le mura amiche del GeoPalace, è di scena la "big" Millenium Brescia nel recupero della gara della 4ª di ritorno, rinviata a causa del Covid.

