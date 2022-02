L’attesa è terminata, stasera anche i campionati di serie D regionale e Promozione ritorneranno in campo per la seconda parte di stagione, dopo una lunga pausa di oltre 40 giorni.

Serie D. Si riparte dalla quinta giornata di ritorno. In programma 3 delle 5 gare in calendario. Spostato il big match di giornata, quello tra Sennori e San Salvatore Selargius (fissato il 16 febbraio alle 20.30), in campo stasera Coral Alghero contro Elmas, due delle squadre maggiormente in crescita prima della sosta. Domani le altre due gare: la prima tra l’Assemini, in cerca della prima vittoria della stagione, e Oristano Basket, l’altra tra una delle capolista, l’Astro, e il San Sperate, alla ricerca di un posto playoff. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Azzurra Oristano e Genneruxi. Novità, invece, per quanto riguarda il posto regular season, con il cambio di formula: da maggio non più seconda fase con due gironi, ma playoff tra le prime 8 e playout tra le ultime 3, con incroci al meglio delle 3 gare. Il programma del weekend: Nautilus Coral Alghero – Elmas, oggi, ore 20; Azzurra – Genneruxi, rinv.; Astro – San Sperate, domani, ore 18; Assemini – Oristano Basket, domani, ore 18.30; Sennori – San Salvatore Selargius (16/02).

Promozione. Al via anche i due gironi di Promozione. Al sud la capolista Sulcis Spes attende la visita del Basket Quartu A, mentre tra le inseguitrici c’è da segnalare gli scontri tra Poetto e l’ostico Sinnai, ma soprattutto tra Condor e Spirito Sportivo. Il programma del girone Sud: Condor – Spirito Sportivo, oggi, ore 20; Sulcis Spes Sant’Antioco – Basket Quartu A, domani, ore 19; Serramanna – Jolly, domani, ore 19; Su Planu – Basket Quartu B (14/02); Poetto – Sinnai, domani, ore 20. Al Nord la prima della classe, Aurea Sassari, riparte dalla trasferta di Arzachena, mentre tra le altre partite da segnalare l’interessante sfida tra Dinamo 2000 e CMB Porto Torres. Il programma de girone Nord: Arzachena – Aurea Sassari, oggi, ore 19.30; Macomer 2.0 – Gabetti Masters, oggi, ore 17; Olimpia Olbia – 80&Co. Basket (rinv.); Nuoro – Santa Croce Olbia (07/04); Demones Ozieri – Ichnos Nuoro, oggi, ore 18; Dinamo 2000 – CMB Porto Torres, oggi, ore 20.

© Riproduzione riservata