Decima giornata favorevole alle squadre che hanno giocato in trasferta nel campionato regionale di Serie D di basket.

La testa. Riprende la sua corsa l’Astro. La compagine allenata da Gianluca Susini smaltisce il passo falso contro il San Salvatore, superando a domicilio l’Azzurra Oristano per 69-71. Partita condotta dagli ospiti nell’arco dei 40’ di gioco, fino al +21 al 30’ (42-63). Negli ultimi 10’ gli oristanesi tentano il tutto per tutto e per poco non riescono nell’aggancio nei secondi finali. Miglior marcatore della gara è Porcu, dell’Azzurra, con 21 punti. Alle spalle, nello scontro diretto per il secondo posto, bella vittoria del San Salvatore Selargius, sul parquet del Genneruxi, per 68-80. Partita equilibrata. All’intervallo il punteggio segna 34-35, mentre al 30’ i cagliaritani mettono il muso avanti (49-45 al 30’). È nel finale che arriva il sorpasso ospite. Top scorer della gara è Uda, del San Salvatore, con 21 punti.

Il colpo. Si ferma dopo 5 successi di fila la striscia dell’Oristano Basket, orfana per l’occasione di Caputo. Protagonista è il Carbonia che vince per 60-79, complice un ottimo ultimo quarto. Al 30’ i padroni di casa erano avanti per 49-45, ma negli ultimi 10’ i ‘miners’ fanno il break grazie alle bombe da 3 di Boi, Crobu, Deliperi e Ivaldi. Il parziale sul quarto di 11-34 vale sorpasso e vittoria. Oristano deve accontentarsi del miglior realizzatore, Alessandro Deligia, con 21 punti.

Sul filo di lana. Grande equilibrio nelle vittorie del Sennori ad Assemini (58-64) e dell’Elmas contro il San Sperate (63-61). Nella prima sfida, gli asseminesi comandano la partita per lunghi tratti: grande avvio (23-6 al 10’), doppia cifra di vantaggio al 20’ (35-21) e margine rassicurante nel terzo quarto (46-35). Tutto cambia nell’ultima frazione. La compagine ospite, infatti, effettua il sorpasso sul finale, negando la prima vittoria stagionale al quintetto allenato da Silvestro e Valentina Fois. Miglior marcatore è Merella, con 25 punti. Grande incertezza anche nella vittoria di Elmas. Sansperatini sul +3 all’intervallo (32-35). Padroni di casa che reagiscono e si portano avanti, seppur di poco, al 30’ (48-47). Finale combattuto, con i masesi che, alla fine, la spuntano. Simbula, del San Sperate, realizza 25 punti.

