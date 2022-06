Carbonia. Dopo la retrocessione in Eccellenza, il Carbonia sta alla finestra per un motivo insieme suggestivo e affascinante (ma al momento improbabile): e se scattassero dei ripescaggi? Ipotesi non del tutto da scattare al punto che, come sottolinea Federico Cinus, vicepresidente del club guidato in panchina da David Suazo, "noi abbiamo comunque versato la fidejussione per l'iscrizione: quel che viene è tutto di guadagnato se davvero si dovessero prospettare scenari interessanti". Il Carbonia la settimana scorsa è retrocesso dalla D all'Eccellenza dopo un difficile e sfortunato campionato (il secondo) nella serie nazionale. Ma sino a pochi giorni fa,per problemi insiti in varie squadra, si profilano circa undici ripescaggi fra i vari e tanti gironi che compongono la D. Numero sceso poi a 9 in relazione alle posizione di alcune squadre siciliane. Quindi teoricamente le speranze sono ancora più ridotte: "Ma noi stiamo alla finestra - conclude Cinus - e attendiamo ancora pochi giorni, poi dovremo eventualmente fare la squadra per l'Eccellenza che si profila come una sorta di serie D camuffata considerata la qualità delle formazioni previste".

