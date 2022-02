Sarà un weekend intenso quello che vedrà impegnate le formazioni di serie D e Promozione. Un ritorno quasi alla normalità, dopo la ripartenza della scorsa settimana.

Serie D. Rinviata la gara più attesa, soprattutto sotto il profilo emotivo, il derby dell’oristanese tra Oristano Basket e Azzurra, si giocano le altre partite. Riposa l’Astro, una delle due capoliste, mentre l’altra, il San Salvatore Selargius, sarà impegnato nel classico testa-coda in casa dell’Assemini. Interessante lo scontro tra Elmas e Carbonia, due formazioni che vogliono inserirsi nella parte più nobile della classifica. Il Genneruxi, invece, ospita la Nautilus Coral Alghero, una delle squadre più in forma del girone. Infine, ma non ultima per importanza, promette spettacolo la sfida tra San Sperate e Sennori, entrambe al rientro in campo dopo quasi due mesi lontano dagli impegni ufficiali. Il programma completo. Elmas-Carbonia, sabato ore 18; Oristano Basket-Azzurra (rinv.); Assemini-San Salvatore, domenica ore 18; San Sperate-Sennori, sabato ore 18.30; Genneruxi-Nautilus Coral Alghero, sabato ore 17.

Promozione. Nei due gironi si ritorna in campo per un lungo weekend di partite. Al sud rinviata la sfida della capolista Sulcis Spes Sant’Antioco (a Carloforte) e turno di riposo per l’imbattuto Sinis e Condor Monserrato. Scenderà in campo, invece, il Poetto, sul parquet del Basket Quartu A. Tra le altre partite da segnalare l’impegno del Jolly Dolianova contro lo Spirito Sportivo, del Sinnai che ospita il Siliqua e del Serramanna che va a far visita al Basket Quartu B. Al nord, invece, il calendario delle partite sarà incentrato al sabato. La prima della classe Aurea Sassari sarà a Olbia, in casa dell’ostica Santa Croce, mentre la diretta inseguitrice Gabetti Masters ospiterà l’altra formazione olbiese, l’Olimpia. Impegni esterni anche per Dinamo 2000, a Ozieri contro la 80&Co. Basket, e Nuoro, sul parquet del CMB Porto Torres. Il programma completo dei due gironi. Sud: Basket Quartu B-Serramanna, domenica ore 16; Carloforte-Sulcis Spes (rinv.); Basket Quartu A-Poetto, domenica ore 20.30; Sinnai-Siliqua, lunedì ore 20.45; Jolly Dolianova-Spirito Sportivo, sabato ore 18.30. Nord: Santa Croce Olbia-Aurea Sassari, sabato ore 20; 80&Co. Basket-Dinamo 2000, sabato ore 19; Gabetti Masters Sassari-Olimpia Olbia, sabato ore 18; Macomer 2.0-Demones Ozieri, sabato ore 18; Arzachena-Ichnos Nuoro, sabato ore 19; CMB Porto Torres-Nuoro, domenica ore 18.

