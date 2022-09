Anche a Carbonia è partito il conto alla rovescia in vista della prossima stagione di serie D regionale di basket. Stessa filosofia ma qualche interprete diverso accompagnerà l’annata “miners”.

Roster. Qualche novità arriverà sul fronte del gruppo a disposizione del confermatissimo Marco Fae. La squadra che a giugno ha raggiunto la finalissima playoff (persa contro Elmas) avrà qualche defezione che verrà colmata da qualche integrazione di rientro a Carbonia. Non faranno più parte del roster Alessio Sanna e Matteo Corvetto, mentre nella prima parte di stagione non ci saranno Fabio Cau (fuorisede per motivi lavorativi) e Michele Matteu (problemi fisici). Vestiranno, invece, la maglia “miners” Michele Deias (classe ’94), rientrante dopo qualche anno di inattività e Gianmarco Diana, reduce da una stagione con la maglia della Sulcis Spes Sant’Antioco, in Promozione.

Obiettivi. La volontà è quella di fare un campionato di vertice, ripartendo dalla filosofia e dalle basi poste nelle scorse annate. “L’obiettivo è quello dell’anno scorso – commenta coach Fae – e la struttura della squadra non cambia. Il trend non cambia, anche se sicuramente quest’anno sarà più difficile rispetto alla scorsa stagione. Riconfermarsi così in alto non è mail facile, anche se proveremo ad entrare nella lotta per i play off”.

Esordio. Sarà in casa la “prima” del Carbonia in serie D. Ospite l’Oristano Basket, compagine rinforzatasi in maniera massiccia durante l’estate. L’appuntamento è per sabato, alle 18.30.

