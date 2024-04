Non solo salti da incorniciare. Questa volta infatti i campioni del Mondiale del motocross che si disputerà questo fine settimana al crossodromo Le Dune, incontrano i cittadini. L’appuntamento è per domani, venerdì 5 aprile, al centro polivalente di Riola Sardo. Una novità, un modo per avvicinare l’importante evento anche alla comunità non tutta appassionata dei motori. I campioni arriveranno alle 17 al centro polivalente di piazza Europa: dalle 18 alle 18.45 saranno a disposizione per fotografie e autografi. Nel corso della serata verranno presentati i prodotti del territorio. Ci sarà spazio anche per l’esibizione del gruppo folk e per i canti sardi. Il Gran Premio della Sardegna, terza tappa del Mondiale di motocross, si correrà al crossodromo comunale sabato 6 aprile e domenica 7. A Riola come sempre l’organizzazione della gara è affidata al Motoclub Motor School Riola guidato dal presidente Fulvio Maiorca.Oltre al mondiale della classe regina MXGP, scenderanno in pista per disputare la loro seconda prova stagionale anche le classi mondiali MX2 e WMX femminile, oltre all'europeo EMX125 che debutterà proprio a Le Dune. La classifica dopo i primi due round in Argentina e Spagna vede in testa lo spagnolo Jorge Prado con 114 punti, seguito da Tim Gajser con 104 e Romain Febvre con 92. Tutti e tre saranno presenti al centro polivalente del paese domani.

© Riproduzione riservata