C’era grande attesa, in A2 femminile, per il rientro in campo dopo le vacanze natalizie della Techfind San Salvatore Selargius. La compagine selargina, che doveva scendere in campo domani alle 18 contro Patti, invece, sarà costretta a posticipare il suo ritorno al basket giocato.

L’ufficialità. All’interno del gruppo squadra, infatti, si sono riscontrate delle positività. “La Techfind San Salvatore Selargius, si legge nella nota della società, comunica che, in seguito agli ultimi controlli effettuati con tampone antigenico, sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 nel gruppo della prima squadra. I soggetti positivi sono stati collocati in isolamento fiduciario e regolarmente segnalati all’Azienda Sanitaria Locale come stabilito dai protocolli”.

I rinvii. In seguito ai 4 casi riscontrati, in accordo con le società e con l’autorizzazione della Federbasket e della Legabasket Femminile, sono state rinviate le partite contro Patti, che valeva come recupero della quarta giornata di andata, e Umbertide, ultima di andata, che era in programma nella cittadina umbra, domenica prossima alle 15.30. Per lo stesso problema, ma che aveva coinvolto la formazione avversaria, il quintetto allenato da Roberto Fioretto, era stato costretto a saltare l’impegno di sabato scorso contro la Giorgio Tesi Group Ponte Buggi. Così, dunque, il San Salvatore nelle prossime settimane dovrà recuperare 3 partite.

