Il Covid cambia ancora le carte in tavola e obbliga Techfind Selargius e Civitanova Marche a rinviare il match in programma alle 16 di domani valevole per la 23ª giornata dell’A2 femminile di basket. Regolarmente in campo, alle 18 a Sa Duchessa, il Cus Cagliari, che ospiterà la vice capolista Spezzina.

Le universitarie, seste e reduci dalla convincente vittoria su Nico Basket dopo lo stop causato dal Covid, sono desiderose di provare a ripetersi.

“Lavoriamo ogni giorno per dare il meglio di noi,e se lavori bene prima o poi raccogli i frutti”, commenta l’ala Eugenia Caldaro. “Il nostro sesto posto è sicuramente sudato, siamo riuscite a esprimere la nostra difesa e il nostro attacco mantenendo la nostra identità nonostante lo stop forzato delle due settimane precedenti. La Spezzina è un’avversaria rispettabile, ma vogliamo provarci e non vogliamo avere rimpianti, ci stiamo preparando con grande attenzione”.

