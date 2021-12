Il 2021 si chiude in anticipo per il Latte Dolce che (come il Carbonia) mercoledì non sarà in campo. La trasferta sul campo della Nuova Florida è stata rinviata a causa della quarantena di alcuni elementi del gruppo laziale. La squadra sassarese avrà quindi qualche giorno di vacanza in più, perché il prossimo impegno è fissato per il 9 gennaio 2022 quando al “Vanni Sanna” arriverà l'Arzachena.

La sconfitta nella stracittadina contro la Torres (3-2) mette termine a un'annata non brillantissima: nella stagione passata le ambizioni erano tante ma alla fine il Latte Dolce dopo la brutta partenza si è dovuto accontentare di una salvezza con qualche giornata di anticipo.

In questo campionato invece l'unico obiettivo è la salvezza diretta e alla formazione di Scotto occorre qualche vittoria in più: finora solo 2 in 15 turni. L'innesto dell'attaccante Zecchinato, che ha debuttato contro la Torres, e anche di Saba, dovrebbero dare più incisività a una squadra che finora ha raccolto meno rispetto al gioco espresso.

