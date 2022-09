Alle 16 di domani la settima giornata di Eccellenza, terzo turno in sette giorni dopo l'infrasettimanale di mercoledì, senza Nuorese-Budoni. La partita del "Frogheri" è stata rinviata a mercoledì pomeriggio, a seguito della scomparsa del presidente dei galluresi Salvatore Marroni.

Scontro diretto. Riposa il Latte Dolce, secondo in classifica con 16 punti (cinque vittorie e un pareggio) che rimarrà a -2 dal Budoni e non può nemmeno essere raggiunto dalle inseguitrici. Dietro i sassaresi, a quota 12, figurano Villacidrese e Tharros che si sfidano fra di loro: i giallazzurri stanno sfruttando al meglio il capocannoniere Ryduan Palermo, col figlio d'arte che ha iniziato il campionato con lo strepitoso score di sette gol in cinque presenze, tre doppiette di cui l'ultima nell'1-3 di mercoledì a Serdiana col Sant'Elena. La neopromossa Tharros, di contro, nell'infrasettimanale ha battuto la Ferrini 3-0 e non ha affatto patito il salto di categoria, ma non avrà il difensore Alejo Grinbaum squalificato per aver raggiunto la quinta ammonizione in sei giornate di campionato.

Immediato rilancio. Al "Polese" incrocio fra due deluse dell'infrasettimanale, Ferrini e Lanusei. Cagliaritani reduci dalla prima sconfitta stagionale, per i biancorossoverdi la vittoria manca dalla seconda giornata (poi due pari e due KO). Hanno perso mercoledì anche Bosa e Taloro Gavoi, che saranno in campo a Bonorva. L'Ossese, reduce dal successo al 95' ad Arbus, ospita il Carbonia che sta provando a risollevarsi ma non avrà per squalifica Jesús Prieto, Nicola Serra e l'allenatore Diego Mingioni, il Monastir ultimo a sorpresa cerca la prima vittoria stagionale in casa col San Teodoro (dimezzato dagli stop per Daniele Frisciata, Daniele Molino, Simone Piemonte e per ultimo Simone Varrucciu, tutti fermati dal Giudice Sportivo). Completano il programma Calangianus-Arbus, Ghilarza-Sant'Elena e Li Punti-Iglesias.

