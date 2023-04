Sarà inaspettatamente una domenica di riposo per l'Amatori Capoterra.

Infatti, lo sciopero dei controllori di volo ha causato la cancellazione del volo Milano-Cagliari, che avrebbe dovuto portare il Rugby Lecco nell'Isola.

Per questo, la Federazione ha rinviato la sfida valida per la diciottesima giornata del girone 1 del campionato di Serie B, originariariamente in programma domani alle 12, a data da destinarsi.

© Riproduzione riservata