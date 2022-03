E’ stata rinviata all’ultimo momento, per via del maltempo che dovrebbe colpire l’Isola nelle prossime ore, la prima prova della Coppa Sardegna 2022 di downhill, che si sarebbe dovuta svolgere oggi e domani a Sinnai in località Cirronis. Sono già state fissate le nuove date in cui l’evento avrà luogo: sabato 26 e domenica 27 marzo. Si tratta della tappa del “Trofeo Sa Palestra Città di Sinnai” organizzata dalla “Crossbike Team” col patrocinio gratuito del Comune di Sinnai. Quanto alle caratteristiche della gara, sarà tutta in discesa (molto ripida) di pochi chilometri in mountain bike. Sono attesi atleti da tutta l’Isola.

Il programma. Sabato 26 marzo alle 10.30 e alle 14.30 si terranno le prove libere. Domenica 27 marzo alle 8.30 la verifica tessere nella zona Isola ecologica a Bellavista, alle 9 la prova di gara, alle 11 la prima manche e alle 12.30 la seconda manche.

