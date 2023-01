Olbia attivissima sul mercato di gennaio, che dopo il ritorno di Christian Arboleda porta in dote ai banchi il nuovo portiere Alex Sposito.

Classe 2001, arriva in Gallura in prestito fino a giugno dal Sangiuliano City per sostituire l’infortunato (e coetaneo) Ludovico Gelmi. Annunciato stasera, Sposito, nato a Napoli ma cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha esordito tra i professionisti lo scorso anno con la maglia del Pontedera, e quest’anno, nel girone A di Serie C, ha totalizzato col Sangiuliano 15 presenze tra campionato e Coppa Italia.

«La Società rende noto di aver acquisito dal Sangiuliano City a titolo temporaneo e fino al termine della stagione i diritti alle prestazioni sportive di Alex Sposito. Il giocatore indosserà la maglia numero 99», recita la nota di presentazione dell’Olbia Calcio.

«Nato a Napoli il 6 giugno 2001, Sposito è un portiere formatosi calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli. Inizia la sua carriera nella stagione 2018/2019 difendendo la porta del Campobasso in Serie D e raccogliendo 37 presenze. Nell'annata successiva si trasferisce al Taranto dove, in un biennio culminato con la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie C, mette insieme 35 presenze. Nel 2021 – prosegue il comunicato – è in forza al Pontedera, dove fa il suo esordio nei professionisti disputando complessivamente 17 partite prima di approdare la scorsa estate al neopromosso Sangiuliano City, dove ha totalizzato 13 presenze nella prima parte di stagione».

© Riproduzione riservata